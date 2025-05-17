Съезд Партии пенсионеров пройдет в закрытом режиме
Съезд Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС), назначенный на 17 мая, пройдет в закрытом для журналистов режиме. Об этом сообщил «Ведомостям» исполняющий обязанности председателя партии Владимир Ворожцов. Место и время проведения съезда неизвестно.
Ожидается, что в ходе него изберут главу РППС вместо скончавшегося 23 декабря 2024 г. на 71-м году жизни председателя центрального совета партии Владимира Буракова. По словам Ворожцова, «борьба» за этот пост будет идти вплоть до завтрашнего съезда. Как он отметил, партия приняла решение, что это должен быть человек, уже «проявивший себя» в работе РППС, т. е. «чужаков не будет», уточнил Ворожцов.
Председателем РППС, по данным источников «Ведомостей», будет избран исполнительный вице-президент, генсек общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников. Ворожцов станет одним из заместителей председателя партии, сказали двое собеседников, близких к администрации президента.
Среди тех, кто обсуждался на пост председателя партии, был также бывший губернатор Омской области Александр Бурков. По словам одного из источников, его кандидатура обсуждалась около полугода назад. Но он отказался, рассказал второй собеседник.