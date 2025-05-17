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Съезд Партии пенсионеров пройдет в закрытом режиме

Ведомости

Съезд Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС), назначенный на 17 мая, пройдет в закрытом для журналистов режиме. Об этом сообщил «Ведомостям» исполняющий обязанности председателя партии Владимир Ворожцов. Место и время проведения съезда неизвестно.

Ожидается, что в ходе него изберут главу РППС вместо скончавшегося 23 декабря 2024 г. на 71-м году жизни председателя центрального совета партии Владимира Буракова. По словам Ворожцова, «борьба» за этот пост будет идти вплоть до завтрашнего съезда. Как он отметил, партия приняла решение, что это должен быть человек, уже «проявивший себя» в работе РППС, т. е. «чужаков не будет», уточнил Ворожцов.

Председателем РППС, по данным источников «Ведомостей», будет избран исполнительный вице-президент, генсек общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников. Ворожцов станет одним из заместителей председателя партии, сказали двое собеседников, близких к администрации президента.

Среди тех, кто обсуждался на пост председателя партии, был также бывший губернатор Омской области Александр Бурков. По словам одного из источников, его кандидатура обсуждалась около полугода назад. Но он отказался, рассказал второй собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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