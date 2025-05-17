Съезд Партии пенсионеров пройдет в закрытом режиме

Ожидается, что в ходе него изберут главу РППС вместо скончавшегося 23 декабря 2024 г. на 71-м году жизни председателя центрального совета партии Владимира Буракова. По словам Ворожцова, «борьба» за этот пост будет идти вплоть до завтрашнего съезда. Как он отметил, партия приняла решение, что это должен быть человек, уже «проявивший себя» в работе РППС, т. е. «чужаков не будет», уточнил Ворожцов.