Источники «Ведомостей»: врач Эрик Праздников возглавит Партию пенсионеров

Праздников родился 2 декабря 1964 г. в Ташкенте (Узбекская ССР). В 1988 г. окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института им. 15-летия ВЛКСМ (в последующем переименован в Башкирский государственный медицинский университет), в 1990 г. – клиническую ординатуру того же вуза (кафедра хирургических болезней № 2). В 2017 г. прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России, в том же году стал помощником ректора этого вуза. Доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории, специалист в области абдоминальной хирургии, хирургической онкологии и лапароскопических операций. Член центрального совета Партии пенсионеров, глава регионального отделения партии в Москве.