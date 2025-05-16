Источники «Ведомостей»: врач Эрик Праздников возглавит Партию пенсионеров

Источники «Ведомостей»: врач Эрик Праздников возглавит Партию пенсионеровСъезд партии пройдет 17 мая, на нем делегаты изберут нового председателя
Исполнительный вице-президент, генсек общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников 17 мая будет избран председателем Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППС). Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента (АП). Исполняющий обязанности председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов станет одним из заместителей председателя партии.
Ворожцов на звонки «Ведомостей» не ответил.
Среди тех, кто обсуждался на пост председателя партии, был также бывший губернатор Омской области Александр Бурков, сказали «Ведомостям» два собеседника. По словам одного из источников, его кандидатура обсуждалась около полугода назад. Но он отказался, говорит второй собеседник. Партию пенсионеров, как и партию «Новые люди», курирует управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, замечает один из собеседников.
Праздников родился 2 декабря 1964 г. в Ташкенте (Узбекская ССР). В 1988 г. окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института им. 15-летия ВЛКСМ (в последующем переименован в Башкирский государственный медицинский университет), в 1990 г. – клиническую ординатуру того же вуза (кафедра хирургических болезней № 2). В 2017 г. прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова Минздрава России, в том же году стал помощником ректора этого вуза. Доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории, специалист в области абдоминальной хирургии, хирургической онкологии и лапароскопических операций. Член центрального совета Партии пенсионеров, глава регионального отделения партии в Москве.
РППС осталась без председателя в декабре прошлого года. Тогда умер ее лидер Владимир Бураков. На выборах в Госдуму 2021 г. партия набрала 2,45%, не преодолев для прохождения в нижнюю палату необходимый барьер в 5%, а также 3% для государственного финансирования.
Последний раз серьезную политическую активность «пенсионеры» проявили перед думскими выборами 2016 г. Тогда РППС во главе с экс-руководителем свердловской ячейки Евгением Артюхом выдвинула на выборы (в том числе в одномандатных округах) ряд известных региональных политиков, в том числе экс-губернаторов Челябинской области Михаила Юревича, Псковской области – Евгения Михайлова и Ненецкого округа – Владимира Бутова, депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко и экс-мэра Калининграда Юрия Савенко. Никто из них до выборов не дошел, а Артюх был смещен с поста руководителя партии (по его словам – с подачи АП).