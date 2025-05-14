Однопартийцы обвинили и. о. главы Партии пенсионеров в узурпации власти

Процедурные нарушения при созыве съезда действительно могут быть поводом для серьезных юридических последствий, отмечает политюрист Олег Захаров. В качестве примера он привел ликвидированную в 2024 г. Верховным судом по иску Минюста Партию дела: «Тогда неверное оформление решения о норме представительства привело к признанию съезда нелегитимным, за что партия и была распущена». По словам Захарова, ссылок на нарушение норм закона в обращении нет, речь идет о несоблюдении партийных процедур и обычаев и банальном несогласии старых членов партии с действиями нового руководства. «Это не повод считать предстоящий съезд юридически ущербным. Однако это дает основание предположить, что голосование за новый устав и новое руководство партии будет иметь характер конкурентного, при наличии реальной оппозиции, что придает этому партийному мероприятию интригу», – считает юрист. Он не исключает, что по итогам съезда несогласные партийцы могут инициировать судебные иски уже о тех нарушениях уставных процедур, которые могут иметь место на съезде, и тогда история получит новое развитие.