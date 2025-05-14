Однопартийцы обвинили и. о. главы Партии пенсионеров в узурпации власти

Однопартийцы обвинили и. о. главы Партии пенсионеров в узурпации властиЛидеры трех региональных отделений пожаловались на него Кириенко и Чуйченко накануне съезда
Главы региональных отделений Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) в Крыму, Чувашии и Тверской области Игорь Пилипенко, Николай Степанов и Александр Гришин соответственно пожаловались в администрацию президента и Минюст на нарушения устава и законодательства о политических партиях после смерти председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова в декабре 2024 г. Копии писем есть в распоряжении «Ведомостей». Они обвиняют исполняющего обязанности председателя партии Владимира Ворожцова в «узурпации власти» накануне съезда, который запланирован на 17 мая.
Подписанты утверждают, что с момента смерти Буракова 22 декабря 2024 г. Партия пенсионеров «функционирует без лица, на которого надлежащим образом возложены полномочия председателя центрального совета». В выписке из ЕГРЮЛа в отношении партии в качестве лица, имеющего право действовать от имени политической силы без доверенности, до сих пор указан покойный председатель. По данным СПАРК, председателем центрального совета Партии пенсионеров действительно числится Бураков. Аналогичная информация содержится также на сайтах Минюста и Центризбиркома (ЦИК).
«При этом заместитель председателя центрального совета партии Ворожцов Владимир Петрович самолично возложил на себя полномочия по исполнению обязанностей председателя центрального совета партии и в этом качестве осуществляет руководящие действия и принимает обязательные для исполнения решения, относящиеся к компетенции председателя центрального совета», – говорится в письме. Пилипенко, Степанов и Гришин считают, что это свидетельствует о нарушении партией целого ряда законов и устава политической организации. Партийцы вместе с рядом других региональных коллег подали иск в Мещанский районный суд Москвы по обжалованию действий нынешнего руководства партии, но решение по нему может быть вынесено не ранее осени, считают они.
6 мая двое истцов (глава отделения Партии пенсионеров в Краснодарском крае Сергей Матвеев и подписант письма Гришин) были исключены из партии «за уведомление ими членов партии о подаче искового заявления», говорится в обращениях в АП и Минюст. «Завершающим, юридически закрепляющим действом в этой цепочке незаконных действий/бездействия станет инициированный Ворожцовым Владимиром Петровичем и подконтрольными ему членами президиума внеочередной съезд партии, назначенный на 17 мая», – пишут Пилипенко, Степанов и Гришин. По их версии, решение о проведении съезда было принято 29 апреля «на незаконно созванном заседании президиума». Авторы обращений утверждают, что в региональные отделения не рассылались проекты новых устава и программы партии, а высший и генеральный советы, председатель партии и уполномоченное лицо партии, которых планируют избрать на съезде, не предусмотрены уставом.
Ворожцов сказал «Ведомостям», что не в курсе обращений однопартийцев. «Какая глупость, смешно некоторые вещи комментировать», – заявил он. По словам и. о. лидера Партии пенсионеров, съезд был организован в соответствии с уставом политической организации, а проекты нового устава и программы «прошли обсуждение во всех региональных отделениях».
Почти в любой малой партии ближе к федеральным выборам находятся люди, которые пытаются превратить ее в бизнес-проект, говорит политолог Константин Калачев. «Кто-то точно имеет виды на партию. Либо как на самостоятельный субъект, который способен выполнить программу минимум – получение 3% и госфинансирования. Либо как на субъект слияния и поглощения. А может, кто-то даже размечтался о 5% и мандатах депутатов Госдумы», – сказал он «Ведомостям». Съезд должен был состоятся после смерти Буракова, он и назначен, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Процедурные нарушения при созыве съезда действительно могут быть поводом для серьезных юридических последствий, отмечает политюрист Олег Захаров. В качестве примера он привел ликвидированную в 2024 г. Верховным судом по иску Минюста Партию дела: «Тогда неверное оформление решения о норме представительства привело к признанию съезда нелегитимным, за что партия и была распущена». По словам Захарова, ссылок на нарушение норм закона в обращении нет, речь идет о несоблюдении партийных процедур и обычаев и банальном несогласии старых членов партии с действиями нового руководства. «Это не повод считать предстоящий съезд юридически ущербным. Однако это дает основание предположить, что голосование за новый устав и новое руководство партии будет иметь характер конкурентного, при наличии реальной оппозиции, что придает этому партийному мероприятию интригу», – считает юрист. Он не исключает, что по итогам съезда несогласные партийцы могут инициировать судебные иски уже о тех нарушениях уставных процедур, которые могут иметь место на съезде, и тогда история получит новое развитие.