Партия пенсионеров изберет нового председателя этой весной

Партия пенсионеров изберет нового председателя этой веснойВряд ли это поможет добиться электоральных успехов, говорят эксперты
Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) в апреле-мае 2025 г. проведет съезд, в ходе которого планируется избрать нового главу политической силы вместо скончавшегося 23 декабря 2024 г. на 71-м году жизни Владимира Буракова. Об этом сообщил «Ведомостям» и. о. председателя партии Владимир Ворожцов. Бураков возглавлял РППС с 2016 г.
«Моя должность официально называется «исполняющий полномочия председателя центрального совета Партии пенсионеров». <...> Думаю, уже к началу лета 2025 г. у партии будет официальный глава», – сказал он. На вопрос, хочет ли Ворожцов занять этот пост, он ответил, что это будет решаться делегатами на съезде демократическим путем.
По словам депутата Псковской гордумы, главы региональной ячейки РППС Михаила Иванова, съезд определен ориентировочно на апрель. Помимо избрания нового главы партии будут вноситься изменения в программу и устав «с учетом современных изменений в политической жизни в России», сказал он «Ведомостям». Но прежде для направления делегатов от регионов необходимо провести конференции в субъектах.
На уровне регионов у партии все «стабильно», перестановки на федеральном уровне «не сильно» отразятся на результатах партии, сказал «Ведомостям» экс-руководитель центрального аппарата РППС, а сейчас ее сторонник Михаил Фальченко. «Главное – чтобы новый глава повел партию в Госдуму в 2026 г. и чтобы хватило ресурсов наконец-то преодолеть барьер в 5%», – заключил Фальченко.
2,45%
набрала РППС на выборах в Госдуму в 2021 г. (1,38 млн голосов), не преодолев необходимый барьер в 5%. На последних региональных выборах 2024 г. РППС выдвинула больше всех кандидатов среди непарламентских партий – 1101, из которых 1045 были успешно зарегистрированы.
Бураков был не самым известным политиком, поэтому кардинальных перемен ждать не стоит, говорит политконсультант Олег Бондаренко. И сам политический проект уже не очень актуален, поскольку сейчас фрагментация на социальные группы не столь важна, считает он.
Личность лидера для РППС никакой роли никогда не играла, работал только партийный бренд, согласился вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. В партии чаще всего видели спойлера КПРФ, но по мере перехода возрастного электората к «Единой России» она стала создавать риски для партии власти, поэтому ее сильно не раскручивали, считает эксперт.
Процесс, о котором говорит Туровский, пришелся на первую половину 2000-х гг. Тогда единственный одномандатник, который смог избраться в Госдуму в 2003 г. от «пенсионеров», – Валерий Гартунг (он остается депутатом и сейчас – от «Справедливой России») смог взять партию под контроль. Как писали СМИ, одной из неофициальных претензий к партии в тот момент было то, что она стала активна в ходе региональных выборов. В 2005 г. партию возглавил Игорь Зотов, как считалось, более лояльный властям, именно под его руководством «пенсионеры» влились в рождавшуюся тогда «Справедливую Россию».
Последний раз активность «пенсионеры» проявили перед думскими выборами 2016 г. Тогда РППС во главе с экс-руководителем свердловской ячейки Евгением Артюхом выдвинула на выборы (в том числе в одномандатных округах) ряд известных региональных политиков, в том числе экс-губернаторов Челябинской области Михаила Юревича, Псковской области – Евгения Михайлова и Ненецкого округа – Владимира Бутова, депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко и экс-мэра Калининграда Юрия Савенко. Никто из них до выборов не дошел, а Артюх был смещен с поста руководителя партии.
Политолог Константин Калачев считает, что «возрожденная» в 2012 г. РППС до выборов в Госдуму 2026 г. может снова слиться со «Справедливой Россией», с которой она «топчется на одной поляне», а как самостоятельный проект она может отнимать голоса не столько у КПРФ, сколько у единороссов и партии Сергея Миронова. Сейчас проблема РППС не столько в лидерах, сколько в невнятном позиционировании, добавил политолог Дмитрий Еловский. Для возрождения партии нужна радикальная смена менеджмента и ребрендинг, считает он.