Партия пенсионеров изберет нового председателя этой весной

Процесс, о котором говорит Туровский, пришелся на первую половину 2000-х гг. Тогда единственный одномандатник, который смог избраться в Госдуму в 2003 г. от «пенсионеров», – Валерий Гартунг (он остается депутатом и сейчас – от «Справедливой России») смог взять партию под контроль. Как писали СМИ, одной из неофициальных претензий к партии в тот момент было то, что она стала активна в ходе региональных выборов. В 2005 г. партию возглавил Игорь Зотов, как считалось, более лояльный властям, именно под его руководством «пенсионеры» влились в рождавшуюся тогда «Справедливую Россию».