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Зеленский призвал усилить санкции против России

Ведомости

Для прекращения огня на Украине следует усилить санкции против России. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после первых с 2022 г. переговоров Москвы и Киева.

«Без сильнейших давлений Россия не будет искать реальной дипломатии», – написал он в Telegram.

По его утверждению, 16 мая в Стамбуле «все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий». Зеленский считает, что «это должно измениться» и «нужны реальные шаги» для завершения военного конфликта.

В апреле президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на один год. Пакет предусматривает чрезвычайное положение в США в связи с «угрозой нацбезопасности» от действий Москвы, а также блокировку российских активов. Рестрикции были введены еще в период президентства демократа Джо Байдена. 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».

Трамп допускал, что Вашингтон может усилить санкции в отношении РФ. В марте он говорил, что рассматривает масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении РФ. Президент США уточнял, что это возможно в случае затягивания соглашения о прекращении огня со стороны Москвы. «Я применю санкции, если это будет необходимо. Хотя предпочел бы обойтись без них», – подчеркнул американский лидер на брифинге 17 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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