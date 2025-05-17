Зеленский призвал усилить санкции против России

Трамп допускал, что Вашингтон может усилить санкции в отношении РФ. В марте он говорил, что рассматривает масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении РФ. Президент США уточнял, что это возможно в случае затягивания соглашения о прекращении огня со стороны Москвы. «Я применю санкции, если это будет необходимо. Хотя предпочел бы обойтись без них», – подчеркнул американский лидер на брифинге 17 мая.