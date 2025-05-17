Зеленский призвал усилить санкции против России
Для прекращения огня на Украине следует усилить санкции против России. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после первых с 2022 г. переговоров Москвы и Киева.
«Без сильнейших давлений Россия не будет искать реальной дипломатии», – написал он в Telegram.
По его утверждению, 16 мая в Стамбуле «все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий». Зеленский считает, что «это должно измениться» и «нужны реальные шаги» для завершения военного конфликта.
В апреле президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на один год. Пакет предусматривает чрезвычайное положение в США в связи с «угрозой нацбезопасности» от действий Москвы, а также блокировку российских активов. Рестрикции были введены еще в период президентства демократа Джо Байдена. 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».
Трамп допускал, что Вашингтон может усилить санкции в отношении РФ. В марте он говорил, что рассматривает масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении РФ. Президент США уточнял, что это возможно в случае затягивания соглашения о прекращении огня со стороны Москвы. «Я применю санкции, если это будет необходимо. Хотя предпочел бы обойтись без них», – подчеркнул американский лидер на брифинге 17 мая.