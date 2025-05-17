FT: Путин отказался обсуждать предложенный Уиткоффом мирный план из 22 пунктов

10 мая телеканал NBC сообщал, что Уиткофф представит Путину список из 22 предложений по Украине. В числе этих пунктов, как уточнялось, содержится инициатива о 30-дневном прекращении огня. Один из западных чиновников также говорил, что документ «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО».