FT: Путин отказался обсуждать предложенный Уиткоффом мирный план из 22 пунктов
Российская сторона сообщила спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что президент РФ Владимир Путин не намерен обсуждать мирный план из 22 пунктов, который спецпосланник составил с участием Украины и европейских стран. Об этом Financial Times (FT) пишет со ссылкой на три источника.
В конце апреля стало известно, что американская сторона после переговоров в Лондоне получила согласие от украинских и европейских представителей на 22 пункта, касающихся возможного разрешения конфликта на территории Украины.
«Реакция России привела к тому, что Уиткофф, который встречался с Путиным для переговоров четыре раза с февраля, отложил предварительные планы встречи с российским лидером на этой неделе», – пишет газета со ссылкой на источники.
Еще один близкий к спецпосланнику президента США собеседник заявил, что поездка и не планировалась.
10 мая телеканал NBC сообщал, что Уиткофф представит Путину список из 22 предложений по Украине. В числе этих пунктов, как уточнялось, содержится инициатива о 30-дневном прекращении огня. Один из западных чиновников также говорил, что документ «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО».