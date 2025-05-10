NBC: Уиткофф передаст Путину 22 предложения по прекращению огня на Украине

По информации телеканала, «перечень условий» составили переговорщики из США, Европы и Украины. В числе 22 предложений содержится инициатива о 30-дневном прекращении огня, уточнил один из западных чиновников. Он добавил, что документ также «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО». «Если Путин хочет выхода, вот его выход», – прокомментировал чиновник.