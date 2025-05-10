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NBC: Уиткофф передаст Путину 22 предложения по прекращению огня на Украине

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представит президенту РФ Владимиру Путину список из 22 предложений по Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, «перечень условий» составили переговорщики из США, Европы и Украины. В числе 22 предложений содержится инициатива о 30-дневном прекращении огня, уточнил один из западных чиновников. Он добавил, что документ также «отвечает требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО». «Если Путин хочет выхода, вот его выход», – прокомментировал чиновник.

Ожидается, что Уиткофф должен будет представить список российскому президенту.

Последние переговоры с американским спецпосланником Уиткоффом прошли 25 апреля. Помощник президента Юрий Ушаков назвал их конструктивными, но позиции сторон остались неизменными. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.

В Кремле подчеркивают, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России и являются ее неотъемлемой частью. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва не может рассчитывать на передачу территорий, которые остаются под контролем Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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