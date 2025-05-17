Медведев: мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боевых действий

В конце 2023 г. Медведев говорил, что проведение переговоров России и Украины возможно в 2024 г., поскольку Россия никогда их не отвергала. В то же время такие «переговоры» могут вестись и до полного разгрома и капитуляции киевских властей, уточнял он.