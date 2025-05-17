Медведев: мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боевых действий
Мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боевых действий, а в случае их неудачи могут спровоцировать начало «более ужасной стадии войны». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», – написал он в X.
Медведев неоднократно предрекал «полный разгром» Украины. В августе 2024 г. он заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома противника.
В конце 2023 г. Медведев говорил, что проведение переговоров России и Украины возможно в 2024 г., поскольку Россия никогда их не отвергала. В то же время такие «переговоры» могут вестись и до полного разгрома и капитуляции киевских властей, уточнял он.
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. Российская сторона представила их как возобновление диалога весны 2022 г. и делегацию РФ вновь возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Киев не согласился с этим, уточнив, что встречи предусматривают новый формат диалога. От украинской стороны был представлен министр обороны Рустем Умеров.
Мединский заявил, что российская сторона «в целом удовлетворена результатами первого раунда». Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи президентов РФ и Украины.