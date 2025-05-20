Лавров: Россия не оставит православных украинцев в беде

По мнению Лаврова,нынешние власти Киева много лет занимаются «гонением» Украинской православной церкви (УПЦ), а сейчас они подвели церковь к «юридической ликвидации». В качестве примера он привел не прекращающиеся захваты храмов, вандализм, а также нападения на священников и прихожан. Также глава МИД обратил внимание на организацию работ в Киево-Печерской лавре по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых».