Лавров: Россия не оставит православных украинцев в беде
Россия не оставит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав православной церкви. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе приема по случаю празднования Пасхи.
По мнению Лаврова,нынешние власти Киева много лет занимаются «гонением» Украинской православной церкви (УПЦ), а сейчас они подвели церковь к «юридической ликвидации». В качестве примера он привел не прекращающиеся захваты храмов, вандализм, а также нападения на священников и прихожан. Также глава МИД обратил внимание на организацию работ в Киево-Печерской лавре по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых».
«Эти кощунства осуществляются при попустительстве и даже поддержке многих стран Европы, где поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма», – заключил он.
20 августа 2024 г. Верховная рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ).
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.