Бастрыкин: в зоне спецоперации находится 20 000 натурализованных граждан РФ

17 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 2024 г. нижняя палата парламента приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в России. Принят также закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена конфискация имущества, которое получено от организации нелегальной миграции или используется для ее финансирования.