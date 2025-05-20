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Бастрыкин: в зоне спецоперации находится 20 000 натурализованных граждан РФ

Ведомости

В зоне спецоперации находятся 20 000 мигрантов, получивших гражданство России, поставленных на военный учет по итогам рейдов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Бастрыкин рассказал, что военное следственное управление ведомства проводит рейды. В результате мероприятий «отловили» 80 000 натурализованных российских граждан, которые «не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить».

«Уже 20 000 молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», – уточнил Бастрыкин.

17 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 2024 г. нижняя палата парламента приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в России. Принят также закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена конфискация имущества, которое получено от организации нелегальной миграции или используется для ее финансирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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