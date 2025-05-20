Бастрыкин: в зоне спецоперации находится 20 000 натурализованных граждан РФ
В зоне спецоперации находятся 20 000 мигрантов, получивших гражданство России, поставленных на военный учет по итогам рейдов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Бастрыкин рассказал, что военное следственное управление ведомства проводит рейды. В результате мероприятий «отловили» 80 000 натурализованных российских граждан, которые «не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить».
«Уже 20 000 молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», – уточнил Бастрыкин.
17 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 2024 г. нижняя палата парламента приняла 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр лиц, которым запрещено находиться в России. Принят также закон о противодействии заключению фиктивных браков и оформлению фиктивных усыновлений. Предусмотрена конфискация имущества, которое получено от организации нелегальной миграции или используется для ее финансирования.