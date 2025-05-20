The Guardian: Израиль продолжает блокировать доставку продовольствия в Газу

«Израиль разрешил въезд порядка 100 грузовиков, но они все еще не пересекли границу», – уточнил Лерке на брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что даже при успешной доставке это составит лишь пятую часть от объемов гуманитарной помощи, которые поступали в сектор до начала войны.