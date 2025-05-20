The Guardian: Израиль продолжает блокировать доставку продовольствия в Газу
Через два дня после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о снятии осады Газы, доставка гуманитарной помощи на территорию по-прежнему затруднена. Об этом пишут The Guardian со ссылкой на ООН.
Представитель гуманитарного управления организации (OCHA) Йенс Лерке сообщил, что 20 мая в Газу удалось въехать лишь пяти грузовикам с гуманитарной помощью, и даже этот ограниченный объем помощи не был разрешен к раздаче.
«Израиль разрешил въезд порядка 100 грузовиков, но они все еще не пересекли границу», – уточнил Лерке на брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что даже при успешной доставке это составит лишь пятую часть от объемов гуманитарной помощи, которые поступали в сектор до начала войны.
Международное давление на Израиль усиливается на фоне риска массового голода среди более чем 2 млн жителей Газы. Израильские чиновники заявили, что во вторник в анклав въехали 93 грузовика, однако не пояснили, разрешено ли гуманитарным организациям раздавать еду и медикаменты, которые они везли.
Ожесточенная критика со стороны международного сообщества и гуманитарных структур продолжается, несмотря на официальное заявление Израиля об ослаблении блокады. По оценке ООН, гуманитарная ситуация в Газе остается критической.
Впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода», заявил 19 мая в своем видеообращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.