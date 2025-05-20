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The Guardian: Израиль продолжает блокировать доставку продовольствия в Газу

Ведомости

Через два дня после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о снятии осады Газы, доставка гуманитарной помощи на территорию по-прежнему затруднена. Об этом пишут The Guardian со ссылкой на ООН.

Представитель гуманитарного управления организации (OCHA) Йенс Лерке сообщил, что 20 мая в Газу удалось въехать лишь пяти грузовикам с гуманитарной помощью, и даже этот ограниченный объем помощи не был разрешен к раздаче.

«Израиль разрешил въезд порядка 100 грузовиков, но они все еще не пересекли границу», – уточнил Лерке на брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что даже при успешной доставке это составит лишь пятую часть от объемов гуманитарной помощи, которые поступали в сектор до начала войны.

Международное давление на Израиль усиливается на фоне риска массового голода среди более чем 2 млн жителей Газы. Израильские чиновники заявили, что во вторник в анклав въехали 93 грузовика, однако не пояснили, разрешено ли гуманитарным организациям раздавать еду и медикаменты, которые они везли.

Ожесточенная критика со стороны международного сообщества и гуманитарных структур продолжается, несмотря на официальное заявление Израиля об ослаблении блокады. По оценке ООН, гуманитарная ситуация в Газе остается критической.

Впервые с окончания перемирия 2 марта Израиль разрешил ООН возобновить поставки гуманитарных грузов в осажденный сектор Газа. Это решение было принято из-за растущего давления со стороны международного сообщества и властей США, которые угрожали прекратить оказывать военную поддержку еврейскому государству, если из палестинского анклава продолжат «поступать кадры массового голода», заявил 19 мая в своем видеообращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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