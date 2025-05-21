Путин назвал патриарха Кирилла защитником Отечества и православия

20 мая на встрече с волонтерами в Курской области Путин обратил внимание на роль священнослужителей в зоне спецоперации, уточнив, что речь о служителях всех традиционных конфессий страны. По словам главы государства, их поддержка «в высшей степени востребована», так как ключевой залог любого успеха – «внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которые Родина от него ждет».