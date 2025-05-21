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Израиль по ошибке открыл огонь по дипломатам Европы, Китая и России

Ведомости

Израильские военные по ошибке открыли предупредительный огонь по дипломатам стран Европы, Китая и России. Об этом пишет Bloomberg.

Иностранные представители посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), они отклонились от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.

В результате предупредительных выстрелов они не пострадали. Израильская армия принесла извинения за инцидент и пообещала провести расследование. Палестинская администрация заявила, что Израиль «преднамеренно открыл огонь по аккредитованной дипломатической делегации».

17 мая ЦАХАЛ начала новое наступление в секторе Газа. Цели наступления остаются прежними – ликвидация палестинской группировки «Хамас» и освобождение израильских заложников. Операция получила название «Колесницы Гедеона».

Израиль анонсировал новые боевые действия заранее. В начале года между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас» было заключено соглашение об остановке боев и обмене заложниками. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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