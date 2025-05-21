Израиль по ошибке открыл огонь по дипломатам Европы, Китая и России
Израильские военные по ошибке открыли предупредительный огонь по дипломатам стран Европы, Китая и России. Об этом пишет Bloomberg.
Иностранные представители посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), они отклонились от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.
В результате предупредительных выстрелов они не пострадали. Израильская армия принесла извинения за инцидент и пообещала провести расследование. Палестинская администрация заявила, что Израиль «преднамеренно открыл огонь по аккредитованной дипломатической делегации».
17 мая ЦАХАЛ начала новое наступление в секторе Газа. Цели наступления остаются прежними – ликвидация палестинской группировки «Хамас» и освобождение израильских заложников. Операция получила название «Колесницы Гедеона».
Израиль анонсировал новые боевые действия заранее. В начале года между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас» было заключено соглашение об остановке боев и обмене заложниками. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.