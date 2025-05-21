Израиль по ошибке открыл огонь по дипломатам Европы, Китая и России

Израиль анонсировал новые боевые действия заранее. В начале года между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас» было заключено соглашение об остановке боев и обмене заложниками. 18 марта Израиль возобновил удары по объектам «Хамаса», пояснив, что поводом к ударам стали нарушения соглашения о передаче пленных.