Суд в США временно отменил запрет на зачисление иностранных студентов в Гарвард

«...Если ходатайство о временном запретительном приказе не будет удовлетворено, истец понесет немедленный и непоправимый ущерб до того, как все стороны смогут быть заслушаны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете [на исполнение решения власти] оправдано для сохранения текущего положения до проведения слушания и ходатайство истца удовлетворено», – написала Бэрроуз в судебном документе.