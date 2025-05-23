Суд в США временно отменил запрет на зачисление иностранных студентов в Гарвард
Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарвардского университета о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Это следует из судебного документа, опубликованного 23 мая.
Судья Эллисон Бэрроуз вынесла данное решение менее чем через два часа после того, как университет обратился в суд с требованием приостановить попытку DHS прекратить действие его сертификата в рамках программы студенческих обменов и визитов.
«...Если ходатайство о временном запретительном приказе не будет удовлетворено, истец понесет немедленный и непоправимый ущерб до того, как все стороны смогут быть заслушаны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете [на исполнение решения власти] оправдано для сохранения текущего положения до проведения слушания и ходатайство истца удовлетворено», – написала Бэрроуз в судебном документе.
В иске, который университет подал ранее 23 мая, утверждается, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний. Также отмечается, что решение правительства окажет «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В документе поясняется, что одним росчерком пера правительство попыталось стереть с лица земли четверть студентов университета.
22 мая администрация президента США Дональда Трампа аннулировала аккредитацию Гарварда по программе обмена, указ подписала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Министерство утверждает, что руководство университета создало небезопасную атмосферу в кампусе, игнорируя многочисленные запросы ведомства.
В письме Ноэм также сообщила, что, если Гарвард хочет вернуть аккредитацию до начала нового учебного года, он должен предоставить всю запрошенную информацию в течение 72 часов.
Аннулирование аккредитации лишает Гарвард права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.