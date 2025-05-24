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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Ведомости

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля. Во время встречи глава государства выделил среди направлений его деятельности поддержку русского языка, культуры и взаимоотношений с соотечественниками за рубежом.

«Хотел бы сказать, что это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры», – подчеркнул Путин.

В ответ патриарх отметил, что за время пребывания Путина на посту президента не только повысилось материальное благосостояние граждан, но и люди стали свободнее: «Нет никаких дискриминаций ни по религиозному принципу, ни по национальному принципу».

21 мая Путин назвал главу Русской православной церкви защитником Отечества и православия. Тогда он отметил «огромное значение», которое оказывает настрой патриарха Кирилла в наше время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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