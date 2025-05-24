Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля. Во время встречи глава государства выделил среди направлений его деятельности поддержку русского языка, культуры и взаимоотношений с соотечественниками за рубежом.
«Хотел бы сказать, что это особенно важно в сегодняшних условиях, когда мы наблюдаем не просто нападки на Россию, а какое-то варварское отношение к нашей культуре даже как к части мировой культуры», – подчеркнул Путин.
В ответ патриарх отметил, что за время пребывания Путина на посту президента не только повысилось материальное благосостояние граждан, но и люди стали свободнее: «Нет никаких дискриминаций ни по религиозному принципу, ни по национальному принципу».
21 мая Путин назвал главу Русской православной церкви защитником Отечества и православия. Тогда он отметил «огромное значение», которое оказывает настрой патриарха Кирилла в наше время.