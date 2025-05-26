Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов под Тверью
Польский МИД передал России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград Польши на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом заявил глава ведомства Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24. Его слова передает Polska Agencja Prasowa.
По мнению Варшавы, решение о снятии барельефов является осквернением памятника польским военнопленным. Сикорский назвал его «реализацией сталинской версии исторического нарратива».
На сайте мемориального комплекса 16 мая сообщили, что на польском воинском кладбище были демонтированы барельефы воинских наград – ордена Virtuti Militari и юбилейной медали «Крест Сентябрьской кампании». Такое решение объяснили нарушением федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».