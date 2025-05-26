Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов под Тверью

На сайте мемориального комплекса 16 мая сообщили, что на польском воинском кладбище были демонтированы барельефы воинских наград – ордена Virtuti Militari и юбилейной медали «Крест Сентябрьской кампании». Такое решение объяснили нарушением федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».