Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Представители России находятся в Стамбуле с вечера 1 июня. «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что встреча состоится в 13:00 2 июня во дворце Чираган. В состав делегации России вошли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию, как и в ходе первого раунда переговоров, возглавит министр обороны Рустем Умеров.