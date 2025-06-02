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Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Ведомости

Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с Россией, сообщил пресс-секретарь МИДа республики Георгий Тихий. Его слова приводит украинское издание «Суспильне».

Встреча делегаций конфликтующих стран запланирована на вторую половину дня, уточнил Тихий.

Представители России находятся в Стамбуле с вечера 1 июня. «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что встреча состоится в 13:00 2 июня во дворце Чираган. В состав делегации России вошли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию, как и в ходе первого раунда переговоров, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

По словам Мединского, Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта, его центральные тезисы уже опубликованы в западных СМИ. Делегация РФ поделится комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня, отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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