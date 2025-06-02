Глава МИД Турции собирается подключиться к переговорам РФ и Украины в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам российской и украинской делегаций во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
Ожидается, что второй раунд переговоров России и Украины в Турции начнется 2 июня в 13:00. Российские переговорщики находятся в Стамбуле с вечера 1 июня. Украинская делегация также прибыла в Стамбул.
Россию на переговорах представят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Мединский сообщил, что Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Российская делегация поделится комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.