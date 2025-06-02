Делегация России прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Делегация России прибыла на место переговоров с Украиной в СтамбулеВстреча начнется 2 июня в 13:00
Делегация России прибыла во дворец Чираган на берегу Босфора в Стамбуле, где состоится второй раунд российско-украинских переговоров.
Ожидается, что второй раунд переговоров Москвы и Киева в Турции начнется 2 июня в 13:00. Российскую сторону на встрече представят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины вновь возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
Мединский ранее сообщил, что Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Российская делегация поделится комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.