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Делегация России прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Встреча начнется 2 июня в 13:00
Ведомости

Делегация России прибыла во дворец Чираган на берегу Босфора в Стамбуле, где состоится второй раунд российско-украинских переговоров.

Ожидается, что второй раунд переговоров Москвы и Киева в Турции начнется 2 июня в 13:00. Российскую сторону на встрече представят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины вновь возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Мединский ранее сообщил, что Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Российская делегация поделится комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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