Делегация России прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Ожидается, что второй раунд переговоров Москвы и Киева в Турции начнется 2 июня в 13:00. Российскую сторону на встрече представят помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины вновь возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.