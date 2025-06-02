Мединский планирует «свои контакты» на полях переговоров в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский запланировал «свои контакты» на полях переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства не уточнил, какие именно встречи пройдут.
Ожидается, что второй раунд российско-украинских переговоров в Турции начнется 2 июня в 13:00. От России во встрече примут участие Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
Россия уже получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Планируется, что российская делегация поделится комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.
Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились о создании меморандума. Этот документ может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по результатам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».