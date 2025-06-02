Мединский планирует «свои контакты» на полях переговоров в Стамбуле

Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились о создании меморандума. Этот документ может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по результатам встречи с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000».