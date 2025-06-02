Россия и Украина обсудят на переговорах условия перемирия и обмен
Российская и украинская делегации в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле обсудят условия перемирия, возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также обмен пленными и гражданскими лицами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В приветственном слове перед началом переговоров Фидан выразил надежду на конкретный прогресс в кратчайшие сроки. Он отметил, что регулярные встречи России и Украины важны для укрепления доверия между сторонами.
2 июня российская и украинская делегации проводят переговоры в Стамбуле. Россию представляют помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины на встрече возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
Мединский сообщил, что Москва уже получила от Киева вариант меморандума об урегулировании конфликта. Планируется, что российские переговорщики поделятся комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.
Первые прямые переговоры с 2022 г. между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны достигли договоренности о создании меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел обмен пленными в формате «1000 на 1000».