Фидан: на переговорах РФ и Украина рассмотрят вопрос о встрече президентов
Вопрос о встрече лидеров России и Украины планируется рассмотреть в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая встречу делегаций конфликтующих стран.
«Рассматриваем необходимую подготовительную работу для встреч лидеров», – сказал глава турецкого МИДа.
Фидан отметил, что встречи двух делегаций в Турции сыграют определяющую роль как с региональной, так и с глобальной точки зрения. Он выразил мнение, что стороны еще больше приблизятся к миру.
Второй раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле 2 июня. Москву представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
РФ получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта, сообщал Мединский. Предполагается, что российские переговорщики поделятся комментариями насчет проекта меморандума 2 июня.