Путин снял с постов замглавы МЧС Денисова и замруководителя ФСИН Хабарова
Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей замглавы МЧС Илью Денисова и замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Хабарова. Это следует из соответствующих документов.
Указы вступают в силу со дня их подписания – 3 июня.
Денисов был назначен на должность замглавы МЧС России в 2019 г. До этого он занимал пост начальника Главного управления МЧС России по Москве.
Хабаров занимал пост заместителя директора ФСИН с 2020 г. На должность он был назначен указом президента РФ.