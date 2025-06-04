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Песков: частота переговоров с Украиной зависит от готовности сторон

Ведомости

Частота переговоров России и Украины зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность. <...> Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки», – сказал Песков.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными и продолжить переговоры. По итогам с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня также в Стамбуле. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. По итогам переговоров помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также стороны договорились обменять тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Ожидается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два – три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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