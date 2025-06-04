Песков: частота переговоров с Украиной зависит от готовности сторон

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня также в Стамбуле. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. По итогам переговоров помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также стороны договорились обменять тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Ожидается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два – три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.