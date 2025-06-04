Песков: частота переговоров с Украиной зависит от готовности сторон
Частота переговоров России и Украины зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность. <...> Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки», – сказал Песков.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными и продолжить переговоры. По итогам с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня также в Стамбуле. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. По итогам переговоров помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также стороны договорились обменять тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Ожидается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два – три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.