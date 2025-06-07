Bloomberg узнал о недовольстве в администрации США атакой на аэродромы России

Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Украинская сторона в то же время сообщила о 40 подбитых российских самолетах. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов. В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ.