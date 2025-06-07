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Bloomberg узнал о недовольстве в администрации США атакой на аэродромы России

Ведомости

Украинская атака беспилотниками по аэродромам в российских регионах вызвала недовольство в Белом доме, поскольку атака подтолкнет Россию «продолжать борьбу», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина 1 июня провела операцию, атаковав аэродромы в пяти регионах России – Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Этот удар, как пишет Bloomberg, продемонстрировал «потрясающие возможности» Киева, и некоторые чиновники в администрации США в частном порядке заявили, что атака их впечатлила. Об этом агентству рассказали неназванные официальные лица из стран-союзников.

«Были также признаки недовольства тем, что это только укрепит решимость [президента РФ Владимира] Путина продолжать борьбу», – передает Bloomberg.

Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп считает операцию Украины по атаке аэродромов базирования стратегической авиации России «сильной» и «крутой». При этом он опасается, что произошедшее еще больше усложнит достижение перемирия между сторонами. Президент США заявил также, что во время телефонного разговора 4 июня с российским президентом он просил не наносить ответный удар.

Минобороны РФ сообщало, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары БПЛА были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Украинская сторона в то же время сообщила о 40 подбитых российских самолетах. Оборонное ведомство позднее заявило об ответе на атаки дронами и подрыв мостов. В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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