Собянин: десятый БПЛА сбит на подлете к Москве

Собянин: десятый БПЛА сбит на подлете к МосквеНа месте падения обломков работают специалисты
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятый беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.
За ночь и раннее утро 8 июня системы ПВО сбили 61 беспилотник над регионами России. Воздушные цели уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым. О первом сбитом БПЛА Собянин написал около 4.00. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.