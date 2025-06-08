Собянин: десятый БПЛА сбит на подлете к Москве

За ночь и раннее утро 8 июня системы ПВО сбили 61 беспилотник над регионами России. Воздушные цели уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым. О первом сбитом БПЛА Собянин написал около 4.00. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.