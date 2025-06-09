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Токаев поручил создать тероборону в Казахстане

Ведомости

В Казахстане появится территориальная оборона. Такое поручение минобороны республики дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Внимание руководства министерства обороны было акцентировано на <...> развитии Сил специальных операций и территориальной обороны», – говорится в сообщении.

Также Токаев отметил, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военных к совершенствованию профессиональных компетенций.

В апреле мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял закон «О территориальной обороне», предусматривающий создание формирований теробороны при военном положении. Формирования будут заниматься охраной важных объектов, а также строительством оборонительных сооружений, проведением эвакуации и другими задачами. 

После этого в Telegram появились версии о якобы подготовке Казахстана к возможному военному конфликту с Россией. В минобороны Казахстана отвергли эти заявления, указав, что закон принят для укрепления внутренней безопасности. 

6 июня Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества на 2025-2026 гг. Центральными направлениями взаимодействия были названы миротворческая, языковая подготовка, а также обучение казахстанских военнослужащих в высших британских военно-учебных заведениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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