Токаев поручил создать тероборону в Казахстане
В Казахстане появится территориальная оборона. Такое поручение минобороны республики дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.
«Внимание руководства министерства обороны было акцентировано на <...> развитии Сил специальных операций и территориальной обороны», – говорится в сообщении.
Также Токаев отметил, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военных к совершенствованию профессиональных компетенций.
В апреле мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял закон «О территориальной обороне», предусматривающий создание формирований теробороны при военном положении. Формирования будут заниматься охраной важных объектов, а также строительством оборонительных сооружений, проведением эвакуации и другими задачами.
После этого в Telegram появились версии о якобы подготовке Казахстана к возможному военному конфликту с Россией. В минобороны Казахстана отвергли эти заявления, указав, что закон принят для укрепления внутренней безопасности.
6 июня Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества на 2025-2026 гг. Центральными направлениями взаимодействия были названы миротворческая, языковая подготовка, а также обучение казахстанских военнослужащих в высших британских военно-учебных заведениях.