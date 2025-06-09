Трамп положительно оценил переговоры с Пекином
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая продвигаются хорошо, хотя Пекин является сложным переговорщиком.
«С Китаем нелегко, – подчеркнул американский лидер. – Думаю, дела у нас идут очень хорошо. Сейчас они там [в Лондоне], и я получаю только положительные отчеты. Пока рано делать выводы, но скоро они выйдут на связь. На самом деле, скорее всего, когда я вернусь, у меня будет первый звонок от них».
Трамп заявил, что США стремятся открыть китайский рынок, но если договориться не удастся, Вашингтон может отказаться от сделки. По его словам, открытие Китая было бы выгодно как для него самого, так и для всего мира.
6 июня Трамп объявил, что 9 июня в Лондоне состоятся переговоры между американской и китайской делегациями, направленные на разрешение торговых споров. Американскую сторону представляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, проведут встречу с представителями Китая в Лондоне
5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп впервые созвонились с начала торгового конфликта и договорились как можно скорее возобновить переговоры. Лидеры также обменялись приглашениями посетить США и Китай.
До этого президент США обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении пошлин. 12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125% до 10%. Вашингтон на китайские – со 145% до 30%.