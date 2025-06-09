Трамп положительно оценил переговоры с Пекином

«С Китаем нелегко, – подчеркнул американский лидер. – Думаю, дела у нас идут очень хорошо. Сейчас они там [в Лондоне], и я получаю только положительные отчеты. Пока рано делать выводы, но скоро они выйдут на связь. На самом деле, скорее всего, когда я вернусь, у меня будет первый звонок от них».