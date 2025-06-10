Российские системы ПВО сбили 76 украинских беспилотников за два часа
С 21:50 до 23:55 9 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Брянской области сбито 46 БПЛА, над Белгородской областью – 16, над Республикой Крым – девять. В Орловской и Калужской областях уничтожено по два беспилотника, еще один сбит над Воронежской областью.
В ночь на 9 июня дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них уничтожены над Курской и Нижегородской областями. Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино»), Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Казани.