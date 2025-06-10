Российские системы ПВО сбили 76 украинских беспилотников за два часа

В ночь на 9 июня дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА. По 13 из них уничтожены над Курской и Нижегородской областями. Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино»), Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Казани.