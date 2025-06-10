Песков сравнил дело против депутата сейма Латвии с «охотой на ведьм»
Возбуждение дела о связях с Россией против депутата сейма (парламента) Латвии и лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова является «охотой на ведьм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», – сказал он.
Песков считает опасной ситуацию, когда общество и политические круги «одержимы русофобией», которая «буквально перекрывает здравый смысл». Представитель Кремля констатировал, что Москва вряд ли сможет помочь Росликову, пока он находится в Латвии.
Служба госбезопасности Латвии сообщила 9 июня, что Росликова обвинили в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. До этого его отстранили от от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий».
5 июня Росликов в конце своего выступления, которое он провел на латышском языке, выкрикнул на русском: «Русский язык – наш язык». Он заявил, что значительную часть населения республики составляют русские и без них страна развиваться не сможет.