Песков сравнил дело против депутата сейма Латвии с «охотой на ведьм»

Служба госбезопасности Латвии сообщила 9 июня, что Росликова обвинили в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. До этого его отстранили от от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий».