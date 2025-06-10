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Песков сравнил дело против депутата сейма Латвии с «охотой на ведьм»

Ведомости

Возбуждение дела о связях с Россией против депутата сейма (парламента) Латвии и лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова является «охотой на ведьм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», – сказал он.

Песков считает опасной ситуацию, когда общество и политические круги «одержимы русофобией», которая «буквально перекрывает здравый смысл». Представитель Кремля констатировал, что Москва вряд ли сможет помочь Росликову, пока он находится в Латвии. 

Служба госбезопасности Латвии сообщила 9 июня, что Росликова обвинили в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. До этого его отстранили от от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». 

5 июня Росликов в конце своего выступления, которое он провел на латышском языке, выкрикнул на русском: «Русский язык – наш язык». Он заявил, что значительную часть населения республики составляют русские и без них страна развиваться не сможет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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