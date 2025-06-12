Путин: бессмертие России и ее народа выражается в ее победах

12 июня, в День России, Путин также принял участие в церемонии награждения лауреатов государственных премий и Героев труда. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В начале своего выступления президент поздравил всех с праздником, отметив, что День России символизирует «мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства Российского, его историю и культуру». После этого Путин перечислил имена тех, кто был удостоен высоких наград за вклад в развитие страны.