Путин: бессмертие России и ее народа выражается в ее победах
Президент России Владимир Путин заявил, что бессмертие России и ее народа заключается в способности страны одерживать победы, несмотря на все тяжелые испытания. Об этом он сказал 12 июня на встрече с участниками программы «Время героев».
Глава государства рассказал о своей недавней встрече с писателем Александром Прохановым. Он спросил у президента, знает ли тот, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России. По словам Проханова, дело в бессмертии.
«И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России», – сказал президент.
По его словам, Россия время от времени проходит через очень тяжелые испытания. А бессмертие это выражается в ее победах.
12 июня, в День России, Путин также принял участие в церемонии награждения лауреатов государственных премий и Героев труда. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В начале своего выступления президент поздравил всех с праздником, отметив, что День России символизирует «мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства Российского, его историю и культуру». После этого Путин перечислил имена тех, кто был удостоен высоких наград за вклад в развитие страны.