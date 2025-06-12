Путин встретится с женившимся по его «приказу» участником спецоперации
Президент России Владимир Путин сообщил, что в День России встретится с бойцом спецоперации, который женился после его совета. Об этом глава государства заявил 12 июня на встрече с участниками программы «Время героев».
По словам президента, полгода назад во время телефонного разговора с бойцом он спросил, женат ли тот. Услышав отрицательный ответ, Путин посоветовал ему жениться.
«Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием», – сказал Путин.
Тему семейного счастья на встрече поднял один из участников программы «Время героев». Он признался, что до сих пор не женат, хотя, по его мнению, герои должны быть примером для других. Военный добавил, что принял решение сделать предложение своей девушке, чтобы создать крепкую семью.
«Я желаю вам успешного обучения и будущего семейного счастья», – сказал президент.
На той же встрече Путин отметил, что работа в государственном аппарате – это не награда и не привилегия, а еще одна возможность служения Отечеству. По его словам, участники спецоперации могут продолжить службу Родине, занимая различные должности в органах власти и госкомпаниях.