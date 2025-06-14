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Премьер-министр Индии примет участие в саммите G7 в Канаде

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит саммит G7 в канадском Кананаскисе 16–17 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления министерства иностранных дел страны.

Ожидается, что он примет участие в переговорах по вопросам энергетической безопасности, инноваций, искусственного интеллекта и квантовых технологий, а также в двусторонних встречах.

Участие Моди было под вопросом после авиакатастрофы Air India 12 июня. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита.

Отношения между двумя странами были напряженными с 2023 г., когда тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо публично обвинил Индию в убийстве лидера сикхских сепаратистов. Индия это обвинение отвергла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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