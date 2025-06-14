Премьер-министр Индии примет участие в саммите G7 в Канаде
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит саммит G7 в канадском Кананаскисе 16–17 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления министерства иностранных дел страны.
Ожидается, что он примет участие в переговорах по вопросам энергетической безопасности, инноваций, искусственного интеллекта и квантовых технологий, а также в двусторонних встречах.
Участие Моди было под вопросом после авиакатастрофы Air India 12 июня. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита.
Отношения между двумя странами были напряженными с 2023 г., когда тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо публично обвинил Индию в убийстве лидера сикхских сепаратистов. Индия это обвинение отвергла.