Израиль нанес новые удары по объектам силовиков в Тегеране
Израильские военные нанесли новые авиаудары по зданиям министерства разведки и штабу полиции в Тегеране. Об этом сообщает израильский «9 канал» со ссылкой на иранские источники.
Кроме того, под удар попали штаб ВВС Ирана и здание меджлиса. Удары стали продолжением масштабной военной операции Израиля под названием «Восставший лев».
Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а поддерживающие Тегеран хуситы нанесли удар по Тель-Авиву.
По данным минздрава Израиля, в ночь после атак медицинскую помощь получили 385 человек, 12 из них скончались. Общее число погибших с начала эскалации достигло 15. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 298 пострадавших получили легкие ранения. В Иране сообщали о десятках погибших и сотнях раненых в результате авиаударов Израиля.
Сообщалось, что около 50 истребителей Израиля в ночь на 15 июня атаковали ключевые объекты ядерной инфраструктуры в Тегеране. По информации ЦАХАЛ, за три дня операции было поражено свыше 720 военных целей на территории Ирана.