Израиль нанес новые удары по объектам силовиков в Тегеране

По данным минздрава Израиля, в ночь после атак медицинскую помощь получили 385 человек, 12 из них скончались. Общее число погибших с начала эскалации достигло 15. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 298 пострадавших получили легкие ранения. В Иране сообщали о десятках погибших и сотнях раненых в результате авиаударов Израиля.