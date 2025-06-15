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Израиль нанес новые удары по объектам силовиков в Тегеране

Ведомости

Израильские военные нанесли новые авиаудары по зданиям министерства разведки и штабу полиции в Тегеране. Об этом сообщает израильский «9 канал» со ссылкой на иранские источники.

Кроме того, под удар попали штаб ВВС Ирана и здание меджлиса. Удары стали продолжением масштабной военной операции Израиля под названием «Восставший лев».

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а поддерживающие Тегеран хуситы нанесли удар по Тель-Авиву.

По данным минздрава Израиля, в ночь после атак медицинскую помощь получили 385 человек, 12 из них скончались. Общее число погибших с начала эскалации достигло 15. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 298 пострадавших получили легкие ранения. В Иране сообщали о десятках погибших и сотнях раненых в результате авиаударов Израиля.

Сообщалось, что около 50 истребителей Израиля в ночь на 15 июня атаковали ключевые объекты ядерной инфраструктуры в Тегеране. По информации ЦАХАЛ, за три дня операции было поражено свыше 720 военных целей на территории Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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