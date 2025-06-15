Захарова: Мерц узнает о происходящем из прошлогодних газет

10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой по 18-му пакету санкций в отношении России. Она призвала ввести ограничения в том числе против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и отключить от SWIFT 22 российских банка. Вместе с тем РФПИ уже находится под западными санкциями.