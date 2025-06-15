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Захарова: Мерц узнает о происходящем из прошлогодних газет

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц читает новости в прошлогодних газетах, иронично заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?», – написала она в своем Telegram-канале. 

Таким образом дипломат прокомментировала высказывание Мерца о том, что он рассчитывает на принятие решения по введению новых санкций против России на очередном саммите Евросоюза.

10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой по 18-му пакету санкций в отношении России. Она призвала ввести ограничения в том числе против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и отключить от SWIFT 22 российских банка. Вместе с тем РФПИ уже находится под западными санкциями. 

17-ый пакет санкций против России Евросоюз принял в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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