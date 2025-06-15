Захарова: Мерц узнает о происходящем из прошлогодних газет
Канцлер Германии Фридрих Мерц читает новости в прошлогодних газетах, иронично заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?», – написала она в своем Telegram-канале.
Таким образом дипломат прокомментировала высказывание Мерца о том, что он рассчитывает на принятие решения по введению новых санкций против России на очередном саммите Евросоюза.
10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой по 18-му пакету санкций в отношении России. Она призвала ввести ограничения в том числе против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и отключить от SWIFT 22 российских банка. Вместе с тем РФПИ уже находится под западными санкциями.
17-ый пакет санкций против России Евросоюз принял в мае.