Макрон назвал большой ошибкой попытку смены режима в Иране военным путем
Попытка смены режима военным путем станет большой ошибкой. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде. Трансляцию проводил Елисейский дворец в социальной сети Х.
Он заявил, что Париж признает право Израиля на самооборону. Тем не менее французская сторона не поддерживает действия, «которые приводят к региональной дестабилизации». Именно поэтому Макрон не поддержал обладание Ирана ядерным оружием и баллистикой, подчеркнул президент Франции.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Боевые действия продолжаются.
МИД РФ выразил обеспокоенность ударами израильской армии по территории Ирана, в том числе по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. В заявлении подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.