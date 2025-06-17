Макрон назвал большой ошибкой попытку смены режима в Иране военным путем

МИД РФ выразил обеспокоенность ударами израильской армии по территории Ирана, в том числе по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что подобные действия ведут к дестабилизации обстановки в регионе и несут глобальные риски. В заявлении подчеркивается, что атаки Израиля на атомные объекты Ирана с точки зрения международного права толкают мир к ядерной войне.