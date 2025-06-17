Канада пополнила санкционный список российскими страховщиками и банками
Канада пополнила санкционный список российскими страховщиками и банками. Это следует из данных на сайте правительства страны.
В обновленный санкционный список Канады против РФ попали компании «Абсолют страхование», «Ингосстрах», страховой дом ВСК, кыргызский банк «Керемет», Международный расчетный банк и ЦМР-банк.
Среди физический лиц в санкционном списке Оттавы оказались дочь бывшего президент РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее третий муж Валентин, бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила, ее нынешний муж Артур Очеретный, родственники главы российского государства Михаил Путин, Михаил Шеломов и др.
В заявлении главы канадского МИДа Аниты Ананд говорится, что всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении торговли с Россией – почти 1000 товаров подверглись соответствующим мерам. Оттава также внесла в список еще 201 морское судно.