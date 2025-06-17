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Канада пополнила санкционный список российскими страховщиками и банками

Ведомости

Канада пополнила санкционный список российскими страховщиками и банками. Это следует из данных на сайте правительства страны. 

В обновленный санкционный список Канады против РФ попали компании «Абсолют страхование», «Ингосстрах», страховой дом ВСК,  кыргызский банк «Керемет», Международный расчетный банк и ЦМР-банк. 

Среди физический лиц в санкционном списке Оттавы оказались дочь бывшего президент РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее третий муж Валентин, бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила, ее нынешний муж Артур Очеретный, родственники главы российского государства Михаил Путин, Михаил Шеломов и др.

В заявлении главы канадского МИДа Аниты Ананд говорится, что всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении торговли с Россией – почти 1000 товаров подверглись соответствующим мерам. Оттава также внесла в список еще 201 морское судно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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