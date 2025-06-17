Канада внесла в санкционный список дочь Ельцина Татьяну Юмашеву
Канада внесла в санкционный список дочь бывшего президент РФ Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву. Это следует из данных на сайте правительства страны.
Помимо Юмашевой, в список также вошли ее третий муж Валентин, бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила, ее нынешний муж Артур Очеретный, родственники главы российского государства Михаил Путин, Михаил Шеломов и др.
В заявлении главы канадского МИДа Аниты Ананд говорится, что всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении торговли с Россией – почти 1000 товаров подверглись соответствующим мерам. Оттава также внесла в список еще 201 морское судно и др.
Новые экспортные ограничения включают товары, связанные с производством химического и биологического оружия, а также промышленные товары и передовые технологии «двойного назначения». Ограничения на импорт распространяются на уголь, металлы и ряд других товаров, с помощью которых Россия получает доходы, говорится в сообщении.
«Завершая саммит лидеров G7 2025 г. в Кананаскисе, мы посылаем четкий сигнал России о том, что международное сообщество будет продолжать выступать единым фронтом в поддержку Украины столько, сколько потребуется», – заявила Ананд.
Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 заявил, что страна выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму свыше $2 млрд. Карни уточнил, что в него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.