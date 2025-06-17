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Канада внесла в санкционный список дочь Ельцина Татьяну Юмашеву

Ведомости

Канада внесла в санкционный список дочь бывшего президент РФ Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву. Это следует из данных на сайте правительства страны.

Помимо Юмашевой, в список также вошли ее третий муж Валентин, бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила, ее нынешний муж Артур Очеретный, родственники главы российского государства Михаил Путин, Михаил Шеломов и др.

В заявлении главы канадского МИДа Аниты Ананд говорится, что всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении торговли с Россией – почти 1000 товаров подверглись соответствующим мерам. Оттава также внесла в список еще 201 морское судно и др.

Новые экспортные ограничения включают товары, связанные с производством химического и биологического оружия, а также промышленные товары и передовые технологии «двойного назначения». Ограничения на импорт распространяются на уголь, металлы и ряд других товаров, с помощью которых Россия получает доходы, говорится в сообщении.

«Завершая саммит лидеров G7 2025 г. в Кананаскисе, мы посылаем четкий сигнал России о том, что международное сообщество будет продолжать выступать единым фронтом в поддержку Украины столько, сколько потребуется», – заявила Ананд.

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 заявил, что страна выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму свыше $2 млрд. Карни уточнил, что в него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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