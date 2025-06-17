Канада внесла в санкционный список дочь Ельцина Татьяну Юмашеву

В заявлении главы канадского МИДа Аниты Ананд говорится, что всего в новый санкционный список вошли 77 физических и 39 юридических лиц. Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении торговли с Россией – почти 1000 товаров подверглись соответствующим мерам. Оттава также внесла в список еще 201 морское судно и др.