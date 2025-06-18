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Лукашенко заявил о возможном голоде в Белоруссии из-за массовой гибели скота

Ведомости

Если не исправить нынешнюю ситуацию с падежом скота, то есть массовой гибели животных из-за эпизоотии, стихийного бедствия или несоблюдения условий содержания и кормления, то в Белоруссии «жрать будет нечего». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заключил, что в сельском хозяйстве страны сейчас «бардак». По его мнению, причина скрывается в проблемах с дисциплиной. 

«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил – все разрушится и упадет», – заявил президент Белоруссии.

29 мая на совещании с правительством Лукашенко заявил, что в Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Он назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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