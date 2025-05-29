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Лукашенко сообщил об историческом максимуме гибели скота в Белоруссии

Ведомости

В Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством.

Лукашенко назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.

Лукашенко особенно возмутитился тем, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. На это указывает проведенный по республике, особенно в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию. Президент Белоруссии рассказал, что районные ветврачи вместо того чтобы лечить, обсуждают, как скрыть гибель скота.

«Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», – подчеркнул он.

8 мая Лукашенко прокомментировал исчезновение картофеля с прилавков Белоруссии. Он связал это с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.

Позднее президент Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. Лукашенко заявил, что речь идет не о благотворительности – «это приличные деньги, приличные цены».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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