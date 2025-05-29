Лукашенко сообщил об историческом максимуме гибели скота в Белоруссии
В Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством.
Лукашенко назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.
Лукашенко особенно возмутитился тем, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. На это указывает проведенный по республике, особенно в Витебской области, оперативный контроль при подготовке к совещанию. Президент Белоруссии рассказал, что районные ветврачи вместо того чтобы лечить, обсуждают, как скрыть гибель скота.
«Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», – подчеркнул он.
8 мая Лукашенко прокомментировал исчезновение картофеля с прилавков Белоруссии. Он связал это с ориентацией на российский рынок. Потребители в Белоруссии ожидают доступных и низких цен, а производители хотят продать урожай как можно выгоднее и дороже. В России же цена на продукт значительно выше, поэтому многие сельхозпредприятия обратили свое внимание на экспорт.
Позднее президент Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. Лукашенко заявил, что речь идет не о благотворительности – «это приличные деньги, приличные цены».