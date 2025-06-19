Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

В ночь на 19 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над 11 регионами РФ. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской областью и 13 – над Смоленской. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было уничтожено в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще одна воздушная цель была поражена в небе над Московским регионом.