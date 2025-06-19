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Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Оренбурге

Ведомости

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. 

Мера была введена для обеспечения безопасности гражданских самолетов, отмечается в сообщении. 

В 10:13 мск Кореняко сообщал, что Росавиация ввела ограничения в аэропорту Иваново «Южный». В 08:31 мск появилось сообщение о введении подобных мер в в аэропортах Волгограда и Саратова. Утром 19 июня ведомство также приостановило работу аэропорта Калуги («Грабцево»). 

В ночь на 19 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над 11 регионами России. Атаки были отражены в период с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской областью и 13 – над Смоленской. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было уничтожено в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще одна воздушная цель была поражена в небе над Московским регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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