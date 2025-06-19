Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Иваново
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Южный» в Иваново. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Росавиация также ввела временные ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова. Соответствующее сообщение появилось в 08:31 мск. В 04:00 мск 19 июня представитель Росавиации Артем сообщал о введении ограничений в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Калуги («Грабцево»). Об отмене меры в Волгограде он проинформировал в 06:35 мск.
В ночь на 19 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над 11 регионами России. Атаки были отражены в период с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской областью и 13 – над Смоленской. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было уничтожено в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще одна воздушная цель была поражена в небе над Московским регионом.