Над регионами России сбили 81 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над 11 регионами России. Атаки были отражены в период с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА было ликвидировано над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской областью и 13 – над Смоленской. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было уничтожено в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще одна воздушная цель была поражена в небе над Московским регионом.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что массированная атака БПЛА была отражена в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Обошлось без пострадавших и повреждений. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА на регион, как и глава Смоленской области Василий Анохин (по его словам, БПЛА были сбиты в Починковском и Рославльском округах).
В 04:00 мск 19 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Калуги («Грабцево»). Об отмене меры в Волгограде он проинформировал в 06:35 мск.