Израиль обвинил Иран в ударе по больнице ракетой с кассетным боеприпасами
Иран впервые атаковал Израиль ракетой с кассетным боеприпасом. Об этом сообщили в МИДе еврейского государства, передает Ynet.
По предварительным данным, некоторые из ракет могли содержать дополнительные взрывчатые вещества или кассетные бомбы, которые взрывались при ударе.
В результате ранены более 200 человек, также значительный ущерб получила инфраструктура Израиля, в том числе больница «Сорока», пишет Ynet.
19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла прямое попадание по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» «военным преступлением иранского режима» и «террористическим актом». Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.
После этого минобороны Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ армии увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране. Отмечается, что это было сделано с целью «уничтожить иранский режим».