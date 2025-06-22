Российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников
В ночь на 22 июня российские системы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Воздушные цели были ликвидированы в период с 22:30 до 02:55 мск. Девять дронов сбито в небе над Брянской областью, по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.
21 июня Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках самолетного типа: по два БПЛА уничтожены над территориями Курской и Воронежской областей, еще один сбит над территорией Мордовии. Кроме того, с 22.00 до 23.55 мск 20 июня средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона в небе над Белгородской, Курской и Воронежской областями.