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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников

Ведомости

В ночь на 22 июня российские системы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Воздушные цели были ликвидированы в период с 22:30 до 02:55 мск. Девять дронов сбито в небе над Брянской областью, по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.

21 июня Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках самолетного типа: по два БПЛА уничтожены над территориями Курской и Воронежской областей, еще один сбит над территорией Мордовии. Кроме того, с 22.00 до 23.55 мск 20 июня средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона в небе над Белгородской, Курской и Воронежской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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