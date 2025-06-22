Российские силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников

21 июня Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках самолетного типа: по два БПЛА уничтожены над территориями Курской и Воронежской областей, еще один сбит над территорией Мордовии. Кроме того, с 22.00 до 23.55 мск 20 июня средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона в небе над Белгородской, Курской и Воронежской областями.