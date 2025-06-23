Захарова назвала целью Запада уничтожение «несуществующего» ядерного оружия
Запад ничему не учится на «чудовищных ошибках прошлого», стремясь к смене режима и уничтожению несуществующего ядерного оружия в Иране, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«А почему я говорю, почему его там [ядерного оружия в Иране] нет? Американская разведка недавно говорила о том, что ну нет у них доказательств наличия у них планов по созданию ядерного оружия», – заявила Захарова. Она отметила, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также заявляли об отсутствии каких-либо подтверждений того, что использование Ираном атома носит немирный характер.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, ликвидировал нескольких высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня иранские ракеты ударили в ответ по американским военным базам в Катаре и Ираке.