Захарова назвала целью Запада уничтожение «несуществующего» ядерного оружия

«А почему я говорю, почему его там [ядерного оружия в Иране] нет? Американская разведка недавно говорила о том, что ну нет у них доказательств наличия у них планов по созданию ядерного оружия», – заявила Захарова. Она отметила, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также заявляли об отсутствии каких-либо подтверждений того, что использование Ираном атома носит немирный характер.