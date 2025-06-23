Хаменеи: Иран ни к кому не проявлял агрессии
Иран не проявлял агрессии и не позволит делать это по отношению к себе, написал в соцсети X верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи.
«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», – подчеркнул он.
23 июня Иран баллистическими ракетами и ракетами средней дальности ударил по военным объектам США в Катаре и Ираке. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что эта атака была ответом на агрессию «преступного режима» США. В заявлении органа сказано, что в Белом доме должны понять, что Иран ни при каких обстоятельствах не допустит посягательств на свою территориальную целостность, суверенитет и безопасность.
22 июня к противостоянию Ирана и Израиля, которое началось 13 июня ударами Израиля по военным объектам и гражданской инфраструктуре Тегерана, присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. В России осудили такие действия.