Хаменеи: Иран ни к кому не проявлял агрессии

23 июня Иран баллистическими ракетами и ракетами средней дальности ударил по военным объектам США в Катаре и Ираке. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что эта атака была ответом на агрессию «преступного режима» США. В заявлении органа сказано, что в Белом доме должны понять, что Иран ни при каких обстоятельствах не допустит посягательств на свою территориальную целостность, суверенитет и безопасность.