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Хаменеи: Иран ни к кому не проявлял агрессии

Ведомости

Иран не проявлял агрессии и не позволит делать это по отношению к себе, написал в соцсети X верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи.

«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», – подчеркнул он.

23 июня Иран баллистическими ракетами и ракетами средней дальности ударил по военным объектам США в Катаре и Ираке. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что эта атака была ответом на агрессию «преступного режима» США. В заявлении органа сказано, что в Белом доме должны понять, что Иран ни при каких обстоятельствах не допустит посягательств на свою территориальную целостность, суверенитет и безопасность.

22 июня к противостоянию Ирана и Израиля, которое началось 13 июня ударами Израиля по военным объектам и гражданской инфраструктуре Тегерана, присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. В России осудили такие действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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