Средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Брянской областью
В период с 17:00 по 20:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Брянской областью, сообщает Минобороны.
Семь беспилотников были уничтожены над Брянской областью, четыре – над Ульяновской областью, три – над Воронежской областью и по два – над Курской и Саратовской областями.
Днем 25 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего воздушных целей (22) сбито над территорией Воронежской области.
В ночь на 25 июня по всей России системы ПВО также сбили 18 беспилотников, в том числе семь в небе над Ростовской областью, четыре – над Крымом.