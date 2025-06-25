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В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке силового свержения власти

Ведомости

В Сербии задержаны шесть человек по подозрению в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Операция была проведена сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) по поручению высшей прокуратуры Белграда, сообщили в МВД республики.

Согласно данным следствия, 21 июня подозреваемые собрались в одном из отелей города Кралево, где обсуждали план силового захвата власти. По информации министерства, они планировали нападения на представителей государственных органов, попытки разоружения полицейских, а также штурм зданий правительства, других государственных учреждений и редакций СМИ, включая Радио и телевидение Сербии (РТС), телеканал Happy и портал Informer.

В ходе обыска автомобиля одного из подозреваемых был обнаружен пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. В отношении него возбуждено дело о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов. У другого задержанного изъят арбалет.

Задержанным назначено содержание под стражей сроком до 48 часов, после чего они будут доставлены в прокуратуру для предъявления обвинений. Обыски продолжаются на нескольких объектах по всей стране.

23 июня Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. По данным СВР, боеприпасы, произведенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, Киев формально получает уже не сербскую продукцию, а боеприпасы, собранные на заводах западных государств, таких как Чехия и Болгария.

Позднее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Москва доверяет заявлениям Белграда о приостановке экспортных поставок оружия, однако намерена проверять их фактическое выполнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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