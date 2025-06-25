В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке силового свержения власти
В Сербии задержаны шесть человек по подозрению в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Операция была проведена сотрудниками министерства внутренних дел (МВД) при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) по поручению высшей прокуратуры Белграда, сообщили в МВД республики.
Согласно данным следствия, 21 июня подозреваемые собрались в одном из отелей города Кралево, где обсуждали план силового захвата власти. По информации министерства, они планировали нападения на представителей государственных органов, попытки разоружения полицейских, а также штурм зданий правительства, других государственных учреждений и редакций СМИ, включая Радио и телевидение Сербии (РТС), телеканал Happy и портал Informer.
В ходе обыска автомобиля одного из подозреваемых был обнаружен пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. В отношении него возбуждено дело о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов. У другого задержанного изъят арбалет.
Задержанным назначено содержание под стражей сроком до 48 часов, после чего они будут доставлены в прокуратуру для предъявления обвинений. Обыски продолжаются на нескольких объектах по всей стране.
23 июня Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. По данным СВР, боеприпасы, произведенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, Киев формально получает уже не сербскую продукцию, а боеприпасы, собранные на заводах западных государств, таких как Чехия и Болгария.
Позднее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Москва доверяет заявлениям Белграда о приостановке экспортных поставок оружия, однако намерена проверять их фактическое выполнение.