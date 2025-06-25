В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке силового свержения власти

В ходе обыска автомобиля одного из подозреваемых был обнаружен пистолет со стертым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. В отношении него возбуждено дело о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов. У другого задержанного изъят арбалет.